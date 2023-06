Stand: 16.06.2023 17:04 Uhr Polizei nimmt mutmaßlichen Serienbetrüger fest - Ermittlerin verletzt

Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Serienbetrügers in einem Osnabrücker Hotel ist eine 42-jährige Polizistin verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 49-jährige Festgenommene zunächst geschockt gewesen sein, als die zwei Ermittlerinnen ihn am Mittwoch in der Lobby ansprachen. Anschließend habe er versucht zu flüchten, hieß es. "Die Ermittlerinnen hinderten ihn daran, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam", so die Polizei. Demnach wurde die Polizistin dabei so schwer am Bein verletzt, dass sie zunächst dienstunfähig war. Der 49-Jährige soll für mehrere Diebstähle aus Wohnungen von älteren Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück verantwortlich sein, die in den vergangenen Tagen begangen worden waren. Mindestens vier Taten habe die Polizei ihm zuordnen können, hieß es. Den Angaben zufolge gab er sich unter anderem als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus, um in Wohnungen zu gelangen. Meist soll er Bankkarten und Ausweisdokumente gestohlen und anschließend Geld an Automaten abgehoben haben. Der Tatverdächtige habe keinen festen Wohnsitz und sei bereits in der Vergangenheit durch eine Vielzahl von Betrugsdelikten aufgefallen. Es gäbe Hinweise darauf, dass der Mann auch in Oldenburg, Münster und Mönchengladbach aktiv gewesen sei, so die Polizei. Er kam in Untersuchungshaft.

