Polizei meldet Anstieg rechtsextremer Straftaten in Osnabrück

Die Polizei hat im vergangenen Jahr im nordwestlichen Niedersachsen 622 Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund registriert. Davon waren 112 allein in Stadt und Landkreis Osnabrück. Das geht aus einer Anfrage der Landtagsfraktion der Grünen an das Innenministerium hervor. Demnach ist die Zahl in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich angestiegen - unterbrochen von einem leichten Rückgang in den Corona-Jahren. Besonders oft war Rassismus das Thema, gefolgt von fremdenfeindlichen, antiqueeren und antisemitisch motivierten Straftaten. Der hohe Anstieg sei ein Alarmsignal, so die grüne Landtagsabgeordnete Anne Kura (Grüne) aus Osnabrück. Es gehe nun darum, sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Sicherheitsbehörden zu stärken. Außerdem müsse die Thematik genauer erforscht werden.

