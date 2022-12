Stand: 01.12.2022 07:03 Uhr Polizei Emsland meldet immer mehr Erpressungen mit Nacktfotos

Die Polizei im Emsland und in der Grafschaft Bentheim warnt vor sogenannter Sextortion im Internet. Es handelt sich dabei um eine Betrugsmasche, bei der unbekannte Täter versuchen, ihre Opfer mit Nacktfotos und -videos zu erpressen. "Sextortion" setzt sich aus den Worten "Sex" und "Extortion", Englisch für Erpressung, zusammen. Einer Polizeisprecherin zufolge schicken die Täter bei Sextortion-Fällen den späteren Opfern zunächst eine Freundschaftsanfrage in einem sozialen Netzwerk. Die Opfer würden dann aufgefordert, sich auszuziehen und erotisch zu präsentieren. Das zeichneten die Täter auf und erpressten im Anschluss die Betroffenen damit, das Bildmaterial zu veröffentlichen. Die Betrüger fordern nach Polizeiangaben Beträge von bis zu 30.000 Euro. Allein im Emsland und in der Grafschaft Bentheim wurden in diesem Jahr Fälle im dreistelligen Bereich gemeldet, so die Sprecherin weiter. Die Dunkelziffer sei hoch. Die meisten Betroffenen seien zwischen 16 und 25 Jahre alt.

