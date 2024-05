Stand: 13.05.2024 08:55 Uhr Auftakt zum Streik der Baubeschäftigten in Osnabrück

Nachdem die Tarifverhandlungen in der Baubranche gescheitert sind, hat die Gewerkschaft IG Bau Streiks in Niedersachsen angekündigt. Zur zentralen Auftaktkundgebung am Montagvormittag im Gewerkschaftshaus in Osnabrück erwartet die Gewerkschaft rund 350 Arbeiter. Ab Dienstag soll deutschlandweit gestreikt werden, heißt es in einer Mitteilung. Vorangegangen waren drei ergebnislose Verhandlungsrunden im Bauhauptgewerbe mit bundesweit etwa 930.000 Beschäftigten. Ein Schlichter hatte 250 Euro mehr Lohn vorgeschlagen. Das haben die Arbeitgeber laut Gewerkschaft aber abgelehnt. Die IG Bau fordert 500 Euro mehr Gehalt.

