Stand: 20.11.2024 12:57 Uhr Pferdezuchtbetrieb aus Lathen bekommt Staatsehrenpreis

Der Pferdezuchtbetrieb Kramer in Lathen (Landkreis Emsland) ist mit dem niedersächsischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet worden. Das teilte das Niedersächsische Ministerium für Landwirtschaft mit. Ministerin Miriam Staudte (Grüne) würdigte vor allem die tiergerechte Haltung mit modernem Auslaufstall und großzügiger Weidehaltung. Der Familienbetrieb hat sich laut Ministerium seit mehr als 30 Jahren auf die Zucht Deutscher Reitponys und Dressurpferde spezialisiert. Der Betrieb verkaufe die Zuchttiere international. Laut Landwirtschaftsministerium habe der Betrieb einen großen Anteil am guten Ruf Niedersachsens in der Ponyzuchtbranche. Seit den 1960er-Jahren wird der niedersächsische Staatsehrenpreis für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Tierzucht vergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.11.2024 | 08:30 Uhr

