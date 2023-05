Stand: 16.05.2023 06:49 Uhr Pedelec-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Hasbergen

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Hasbergen (Landkreis Osnabrück) ist ein 89 Jahre alter Pedelec-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben wurde er am Montag von einem Auto angefahren und durch den Aufprall von seinem E-Bike geschleudert. Das Auto sei von hinten gegen den Zweirad-Fahrer geprallt, als er von einer Hauptstraße nach links abbiegen wollte. Der 89-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 51 Jahre alte Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock und kam ins Krankenhaus.

