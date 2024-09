Stand: 04.09.2024 14:44 Uhr Pedelec-Fahrer bei Unfall in Esterwegen schwer verletzt

In Esterwegen (Landkreis Emsland) ist ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen auf der Heidbrücker Straße unterwegs, als er in Höhe der Cundastraße von einem dunklen Pkw gestreift wurde. Der Mann stürzte mit seinem Rad und verletzte sich daraufhin schwer. Der Pkw flüchtete von der Unfallstelle, so eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten suchen nun Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (04961) 926-0.

