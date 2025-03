Papenburgerin gestaltet alte Gemälde um - mit Fantasy-Figuren Stand: 05.03.2025 12:58 Uhr Sie gibt Kunstwerken, die ursprünglich in den Müll sollten, eine neue Chance. Aktuell malt Linda Kösters das Monster Gollum aus dem Kinofilm "Herr der Ringe" vor ein Panorama mit Windmühle.

Auch Figuren aus "Star Wars" hat die Künstlerin aus Papenburg im Landkreis Emsland bereits auf typische Wandgemälde hinzugefügt. So taucht Roboter R2-D2 zum Beispiel neben einer Kirche vor den Alpen auf. Jedes Gemälde gestalte sie unterschiedlich, sagt Kösters. Bevor sie sich für eine Figur zu entscheide, prüfe sie zunächst, was zur Art des Kunstwerks und den abgebildeten Personen passt.

"Kooperation" mit verstorbenen Künstlern

Mit ihren ungewöhnlichen Bildern will Kösters nach eigenen Angaben aus der Mode gekommene Gemälde retten. "Das ist quasi eine Wiederbelebungsmaßnahme", erklärt sie. Die Künstlerin hofft, Menschen für ihre Art der Kunst zu begeistern. Den unter Künstlerinnen und Künstlern geltenden Ehrenkodex, die Bilder anderer Malerinnen und Maler nicht zu verändern, sieht sie durch ihre Arbeit nicht verletzt. Es sei vielmehr wie eine Kooperation mit einem anderen Künstler, sagt sie - auch wenn dieser in den meisten Fällen vermutlich bereits verstorben sei.

Reinigung mit Wattestäbchen - und manchmal bis zu 30 Stunden

Die Arbeit an den Bildern beginnt für Kösters mit der Säuberung. "Gerade bei Ölgemälden sind ganz oft Unebenheiten drin - und wenn sich da der Tabak der letzten 30 bis 50 Jahre absetzt, sitzt man schon länger mit Mini-Materialien wie Wattestäbchen daran", erklärt sie. In extremen Fällen dauere es etwa 30 Stunden, ein Gemälde zu säubern. Erst nach der Reinigung sei ein Bild bereit für die Umgestaltung. Welche Figur sie nach Gollum aus "Herr der Ringe" zeichnen will, steht noch nicht fest. Das entscheide sie spontan, sagt Kösters.

