Stand: 20.09.2023 08:36 Uhr Papenburg: Wärmelampe entzündet sich und setzt Wohnung in Brand

Ein technischer Defekt in einer Wärmelampe hat vermutlich am Dienstagabend in Papenburg einen Brand ausgelöst. Laut der Polizei im Emsland habe sich die Lampe selbst entzündet. Die 81 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Warnton des Rauchmelders gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Sie befreiten die Seniorin. Die Polizei schätzt den Schaden in der Wohnung auf 3.500 Euro.

