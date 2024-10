Stand: 07.10.2024 07:35 Uhr Papenburg: Neue Sirenen für den Katastrophenfall

Die Stadt Papenburg (Landkreis Emsland) hat mit der Installation von 25 zusätzlichen Sirenen begonnen. Diese sollen die Bevölkerung in Notlagen wie Naturkatastrophen und technischen Zwischenfällen schneller warnen, so die Stadtverwaltung. Solche Frühwarnsysteme seien in Zukunft immer wichtiger. Nach Angaben der Stadt belaufen sich die Kosten für die Sirenen auf etwa 570.000 Euro, wobei das Land Niedersachsen die Anschaffung mit rund 282.000 Euro fördert und der Landkreis Emsland zusätzlich 90.000 Euro beisteuert. Ziel sei es, mindestens 80 Prozent der Bevölkerung zuverlässig zu erreichen. Die Sirenen werden jeden ersten Samstag im Monat um 12 Uhr einem Funktionstest unterzogen.

