Stand: 06.02.2024 08:45 Uhr Papenburg: Feuer in Wintergarten greift auf Wohnhaus über

Bei einem Brand in Papenburg-Herbrum (Landkreis Emsland) ist am Montagnachmittag ein geschätzter Schaden von rund 70.000 Euro entstanden. Das Feuer brach in einem Wintergarten aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus über, das an der Bundesstraße 70 liegt. Laut Polizei wurden die Bewohner von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmenden auf den Brand aufmerksam gemacht. Das Ehepaar aus dem Haus blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der 55 Jahre alte Mann und die 58 Jahre alte Frau wollen vorübergehend bei ihrer Tochter unterkommen, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit rund 50 Kräften im Einsatz. Die B70 war für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar.

