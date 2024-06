Stand: 07.06.2024 15:06 Uhr Panne auf der A30 - Bus mit Kindern bleibt liegen

Großer Stau und große Aufregung für viele Kinder am Freitag auf der A30 bei Osnabrück: Dort ist am Mittag ein Bus voller Kinder liegen geblieben. Der Grund für die Panne war laut Polizei ein Getriebeschaden. Die Kinder wurden mit einem Ersatzbus weiter transportiert. Die Autobahn Richtung Hannover wurde vorübergehend gesperrt, so die Polizei. Der Verkehr staute sich zeitweise auf acht Kilometern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min