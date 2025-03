Stand: 03.03.2025 07:25 Uhr Ossensamstag: Polizei zieht positive Bilanz

Nach dem diesjährigen Karnevalsumzug am Ossensamstag in Osnabrück zieht die Polizei eine positive Bilanz. Es habe nur wenige, kleinere Zwischenfälle gegeben, sagte ein Sprecher. Die Polizei verzeichnete einen Körperverletzungsdelikt. Rund 20 Karnevalistinnen und Karnevalisten mussten zudem medizinisch versorgt werden. Das sei überschaubar, so der Sprecher. Bei sonnigem Wetter feierten bis zu 20.000 Menschen bei dem Umzug in Osnabrück, schätzt die Polizei. Auch bei den Karnevalsveranstaltungen im Emsland gab es laut Polizei keine besonderen Vorkommnisse. Gefeiert wurde unter anderem in Bawinkel, Twist und Papenburg.

