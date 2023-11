Stand: 08.11.2023 10:42 Uhr Osnabrücker Rat verabschiedet Resolution gegen Antisemitismus

Einen Monat nach dem Angriff der Hamas auf Israel hat der Osnabrücker Stadtrat am Dienstag eine Resolution verabschiedet. Darin setzt er sich für den Schutz jüdischen Lebens in Osnabrück ein. In der Resolution heißt es: "Wer jüdische Bürgerinnen und Bürger angreift, der greift uns alle an." Es dürfe nicht sein, dass jüdische Bürger wieder Angst haben, ihren Glauben offen zu leben, hieß es in mehreren Reden. Die Stadt hatte in den vergangenen zwei Wochen zwei pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Sie befürchtete, dass dort Israel das Existenzrecht abgesprochen werden würde. Dafür sei in Osnabrück kein Platz und man lasse sich nicht auf der Nase herumtanzen, so Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU). Nur Linken-Politikerin Nicole Emektas enthielt sich der Resolution. Aus Ihrer Sicht werde in dem Text das Leid der Palästinenser nicht ausreichend benannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.11.2023 | 07:30 Uhr