Stand: 22.08.2023 08:51 Uhr Osnabrück will mit Live-Ticker über Gefahrenlagen informieren

Im Falle einer Katastrophe ist nicht immer klar, was konkret zu tun ist. Die Stadt Osnabrück hat deshalb Warnmeldungen und Vorsorgetipps für Notfälle gebündelt und auf einer eigenen Internetseite zusammengetragen. Neben Informationen über Warnapps und in den sozialen Medien will die Stadt auch in einem Live-Ticker auf der Internetseite über Gefahren informieren. Auf der Seite osnabrück.de/warnungenwurde im Juli erstmals die Blindgänger-Entschärfung im Stadtteil Gartlage in Echtzeit begleitet. Über den Ticker soll die Bevölkerung künftig auch zum Beispiel bei Hochwasser über die aktuelle Lage informiert werden. Parallel dazu ist die Stadt nach eigenen Angaben dabei, insgesamt 27 Sirenen im Stadtgebiet aufzustellen, um im Ernstfall die Menschen vor Gefahr zu warnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.08.2023 | 08:30 Uhr