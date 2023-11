Stand: 28.11.2023 21:55 Uhr Osnabrück und Braunschweig richten "Tag der Niedersachsen" aus

Der "Tag der Niedersachsen" kommt im Jahr 2025 nach Osnabrück und im Jahr 2026 nach Braunschweig. Laut Staatskanzlei in Hannover hat das das Kabinett der Landesregierung am Dienstag entschieden. Die Veranstaltung wird seit 1981 als "Tag der Ehrenamtlichen" in wechselnden Städten gefeiert und will die Geschichte, Kultur und Vielfalt des Bundeslandes zeigen. Mit zwei der größten Städte Niedersachsens an zwei aufeinanderfolgenden Jahren werde ein tolles Paket geschnürt, sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). "Sowohl Osnabrück als auch Braunschweig treten erstmalig als Ausrichter auf und werden dem Fest mit ihrer Historie, den bildschönen Altstädten und der ganz eigenen Stimmung einen besonderen Charme verleihen."

VIDEO: Osnabrück wird 2025 Gastgeber des "Tag der Niedersachsen" (1 Min)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.11.2023 | 19:30 Uhr