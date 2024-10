Stand: 24.10.2024 15:21 Uhr Osnabrück feiert Friedenstag mit Steckenpferdreiten

Rund 1400 Viertklässler werden in Osnabrück heute Abend auf selbstgebastelten Steckenpferden durch die Stadt reiten. Die Aktion beruht auf einer Tradition in Osnabrück, mit der an den Westfälischen Frieden von 1648 erinnert werden soll. Laut Stadt starten die Schüler den Umzug um 17 Uhr auf dem Schulhof der Domschule. Von dort aus ziehen sie zum Rathaus, wo sie am Ende eine süße Brezel bekommen. Die Strecke verläuft über Herrenteichswall, Möserstraße, Georgstraße, Große Straße, Nikolaiort, Krahnstraße, Marienstraße und Heger Straße zum Markt. Zudem kann es nach Angaben der Stadtverwaltung zu Behinderungen in den Bereichen Schillerstraße, Herrenteichstraße, Möserstraße, Georgstraße und Dielingerstraße/Lortzingstraße kommen.

