Stand: 15.01.2025 07:23 Uhr Osnabrück: Städte und Gemeinden warnen vor Betreten von Eisflächen

Mehrere Städte und Gemeinden wie Osnabrück und Melle (Landkreis Osnabrück) warnen derzeit vor dem Betreten von Eisflächen. Trotz des frostigen Wetters seien Seen und Teiche noch nicht ausreichend gefroren. Das Eis sei in Ufernähe häufig dicker ist als in der Mitte des Gewässers. Wer sich zu weit hinaus wage, drohe einzubrechen. Viele Seen werden von Flüssen gespeist, wie zum Beispiel der Vechtesee in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) oder der Alfsee bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück). Dort entwickeln sich Strömungen. Die führen dazu, dass das Eis dünner ist, als es aussieht. Betreten werden dürfen nur Eisflächen, die von den Kommunen freigegeben wurden.

VIDEO: Hochwasser und Kälte: DLRG warnt vor Betreten der Eisflächen (1 Min)

Weitere Informationen Für den Ernstfall: Feuerwehr-Taucher üben Eisrettung Auf dem zugefrorenen Stadtteich hat die Tauchergruppe der Feuerwehr Buchholz verschiedene Rettungstechniken trainiert. (14.01.2025) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück