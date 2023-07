Stand: 28.07.2023 06:11 Uhr Osnabrück: Schweinebauern können auf Erleichterungen hoffen

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) rechnet für den Herbst mit leichteren Genehmigungen für tierwohlgerechten Stallumbau. Entsprechend äußerte sich Staudte im Rahmen ihrer Sommerreise in Osnabrück. Die Agrarministerkonferenz habe eine Arbeitsgruppe beauftragt. Sie solle konkrete Handlungsempfehlungen für Behörden entwickeln. "Ich hoffe, dass wir bundesweit zu einer Vereinfachung kommen, um die Vereinbarung von Baurecht und Tierwohl zu verbessern", erklärte Staudte. Landwirte klagen seit Längerem darüber, dass Anträge für den Umbau ihrer Ställe immer wieder an behördlichen Hürden scheitern. In Osnabrück besichtigte Staudte auch mobile Schweineställe, die es den Tieren ermöglichen, Auslauf auf verschiedenen Weiden zu bekommen.

