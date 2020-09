Stand: 11.09.2020 09:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Corona in Kita und zwei Schulen

In einer Kita im Osnabrücker Stadtteil Atter ist eine Erzieherin positiv auf Corona getestet worden. Das teilte die Stadt mit. Die betroffene Gruppe wurde vorläufig geschlossen. Für insgesamt vier Erzieherinnen wurde eine Quarantäne angeordnet. In der Felix-Nussbaum-Schule hat sich ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Seine Klasse und sechs Lehrkräfte befinden sich ebenfalls in Quarantäne. Auch in der Rosenplatzschule hat sich ein Schüler mit dem Virus angesteckt - insgesamt 19 Schüler seiner Klasse und drei Lehrkräfte müssen zu Hause bleiben. Bei ihnen werden Abstriche genommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.09.2020 | 06:30 Uhr