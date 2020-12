Stand: 14.12.2020 13:45 Uhr Osnabrück: 24 Personen in einer Wohnung - ohne Masken

In einer kleinen Dachgeschosswohnung in Osnabrück haben sich am Sonntag 24 Menschen aus elf Haushalten ohne Mund-Nasenbedeckung getroffen und damit klar gegen die Corona-Regeln verstoßen. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Aufzählung Kinder nicht einmal mit eingerechnet. Die Luft in den überheizten Räumen sei stickig und in der gesamten Wohnung kein Fenster geöffnet gewesen. Der Mieter erklärte, dass er eine Trauerfeier ausgerichtet habe. Wer gestorben sei, habe er den Beamten allerdings nicht mitteilen können. Nach Feststellung der Personalien mussten die Gäste die Wohnung verlassen, gegen 24 Personen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet.

