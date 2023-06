Novum: 14 Frauen retten das Schützenfest 2024 in Vörden

Stand: 06.06.2023 12:21 Uhr Frauen retten das Schützenfest 2024 in Vörden

Reine Männer-Veranstaltungen sind Schützenfeste in Niedersachsen längst nicht mehr überall - im Flecken Vörden (Landkreis Vechta) setzt der dortige Schützenverein dahinter nun ein Ausrufezeichen. Im Jahr 2024 wird dort nicht nur eine Schützenkönigin amtieren - auch der gesamte Schützenthron besteht ausschließlich aus 13 Frauen. Der Weg dorthin war kurios: Weil beim diesjährigen Schützenfest an Pfingsten kein einziger Mann zum traditionellen "Adlerschießen" antreten wollte, drohte eine komplette Absage der Feier - bis sich Manuela Stahl bereit erklärte. Die Kompanieführerin der Damenkompanie verknüpfte ihre Regentschaft allerdings mit einer Bedingung. Sie setzte durch, dass ein komplett weiblicher Hofstaat hinter ihr stehen wird. In dem seit dem Jahr 1630 existierenden Schützenverein in Vörden ist das bisher einmalig. Frauen sind dort überhaupt erst seit 2018 zum "Adlerschießen" zugelassen.

