Stand: 23.11.2023 15:07 Uhr Nordhorn hat offiziell den Bahnhof des Jahres

Der Bahnhof in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) wird morgen offiziell als Bahnhof des Jahres 2023 ausgezeichnet. Vergeben wird die Plakette vom gemeinnützigen Verein Allianz pro Schiene. Der Bahnhof punktete vor allem mit seiner Kundenfreundlichkeit: Bahnreisende werden in der Bahnhofshalle persönlich an einem Schalter beraten. Durchschnittlich 1.400 Fahrgäste sind täglich an dem Bahnhof. Der Halt liegt im ländlichen Raum, an einer vor vier Jahren für den Personenverkehr reaktivierten Strecke. Eingeweiht wurde er von der Bentheimer Eisenbahn Ende 2022. Die Sanierung kostete rund 4,5 Millionen Euro betragen, rund anderthalb Millionen davon stammten aus Zuschussprogrammen.

Weitere Informationen Allianz pro Schiene: Nordhorn hat den Bahnhof des Jahres 2023 "Kleines, feines Schmuckstück": So beschreibt die Jury den Halt in Niedersachsen. Mit ihm gewinnt auch Halle (Saale). (24.08.2023) mehr

