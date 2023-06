Stand: 30.06.2023 19:00 Uhr Nordhorn: Rollerfahrer stirbt bei Unfall mit Auto

Ein 59 Jahre alter Rollerfahrer ist am Freitag in Nordhorn tödlich verunglückt. Der Mann habe den "Mitteldiek" überquert, als ein Auto von der Seite kam, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Die 57 Jahre alte Autofahrerin sei leicht verletzt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.07.2023 | 08:00 Uhr