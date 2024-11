Stand: 10.11.2024 13:06 Uhr Gasflasche von Heizstrahler setzt Carport in Brand

Ein Feuer in einem Carport in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Gasflasche eines Heizstrahlers aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer griff dann schnell auf den Carport und das dort gelagerte Inventar über. Acht Menschen im Alter von 18 bis 21 Jahren hatten sich zu dem Zeitpunkt gegen 22 Uhr in dem Stellplatz im Korbweidenweg aufgehalten. Als sie bemerkten, dass die Gasflasche des Geräts ungewöhnliche Geräusche machte und kurz darauf Feuer fing, retteten sie sich ins Freie retten. Alle blieben unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Während der Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte die unteren Dachziegelreihe am angrenzenden Wohnhaus öffnen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro. Ermittlungen zur abschließenden Klärung der Brandursache laufen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min