Stand: 22.11.2024 07:08 Uhr Nördliches Emsland: Glätteunfälle auch auf der Autobahn

Schneefall und gefrierende Nässe haben am Donnerstagabend zu zahlreichen Unfällen geführt - vor allem im nördlichen Emsland. Laut Rettungsleitstelle Osnabrück blieb es bei Blechschäden und leicht Verletzten – auch bei einem Pkw--Zusammenstoß in Papenburg. Ausgelöste Airbags verhinderten Schlimmeres. Auf der A 31 stellten sich mehrere Lkw quer. So die Autobahn-Polizei. Betroffen waren beide Fahrtrichtungen - und zwar zwischen den Anschlussstellen Lathen und Dörpen sowie Dörpen und Rhede.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.11.2024 | 06:30 Uhr