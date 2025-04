Stand: 22.04.2025 13:19 Uhr Noch auf dem Heimweg erwischt: Polizei stellt Handydieb

Die Polizei hat am Ostermontag in Osnabrück einen mutmaßlichen Handydieb festgenommen - nur zwei Stunden nach der Tat. In einem Schnellrestaurant am Bahnhof Oldenburg hatte ein 65-Jähriger sein Handy zum Laden angeschlossen. Als das Gerät kurz darauf verschwunden war, informierte der Mann die Polizei. Die Beamten werteten sofort die Videos der Überwachungskameras aus. So sei nicht nur der mutmaßliche Verdächtige identifiziert worden, sondern auch der Zug, in den der Mann danach stieg, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Ihren Angaben nach fuhr der Zug nach Osnabrück. Als der 27-Jährige dort ankam, erwartete ihn bereits die Polizei. Die Beamten stellten das Handy sicher. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.04.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg Osnabrück