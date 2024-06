Stand: 25.06.2024 07:20 Uhr Niels-Stensen-Kliniken: Ver.di fordert Arbeitsplatzgarantien

Nach den angekündigten Umstrukturierungen bei den Niels-Stensen-Kliniken und dem Aus für das Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln hat die Gewerkschaft ver.di Arbeitsplatzgarantien für alle Beschäftigten gefordert. Eine gute Gesundheitsversorgung gebe es nur mit den Beschäftigten, nicht gegen sie, so Gewerkschaftsvertreter Hannes Scherf. Die Gewerkschaft verlangt deshalb eine nachvollziehbare Analyse, welcher medizinische Bedarf vorhanden ist. Auf dieser Grundlage müsse ein Konzept für eine wohnortnahe Gesundheits- und Notfallversorgung erarbeitet werden, so ver.di.

Weitere Informationen Wie Krankenhäuser kooperieren, statt sich Konkurrenz zu machen Krankenhäuser in ganz Deutschland haben große Geldsorgen. In Osnabrück arbeiten die Kliniken deshalb stärker zusammen. (08.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.06.2024 | 06:30 Uhr