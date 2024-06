Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln macht dicht Stand: 21.06.2024 14:40 Uhr Das Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln im Landkreis Osnabrück wird zum August 2025 geschlossen. Das hat eine Sprecherin der Niels-Stensen-Kliniken dem NDR Niedersachsen bestätigt.

Demnach sollen die Beschäftigten künftig zu großen Teilen an anderen Standorten der Niels-Stensen-Kliniken arbeiten. Die Verlagerung gelte auch für die Leistungen, die in der Klinik St. Raphael bislang erbracht werden, so die Sprecherin. Zuvor hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet.

Klinikverbund geht es schlecht

Insgesamt seien an allen Standorten der Niels-Stensen-Kliniken im Raum Osnabrück Umstrukturierungen geplant. Bereits im vergangenen Herbst hatte der Klinikverbund in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt: Nach Medienberichten lag das Defizit 2023 bei fast 23 Millionen Euro. Deshalb müsse gespart werden, erklärte die Chefetage, ansonsten drohe eine Insolvenz. Das Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln hat offenbar zu diesen finanziellen Problemen beigetragen. Der Verlust soll in den vergangenen beiden Jahren bei mehr als einer Million Euro gelegen haben.

Landrätin: Entscheidung ist "sehr hart"

Die Landrätin des Landkreises Osnabrück, Anna Kebschull (Bündnis 90/Die Grünen), hat die Pläne in einer ersten Reaktion als "sehr harte Entscheidung“ bezeichnet. Besonders für Ostercappeln sei der angekündigte kurzfristige Verlust des Krankenhauses erschütternd, weil auch noch in Melle und Georgsmarienhütte die Geburtshilfen wegfielen. Die Caritas Osnabrück, zu der die Niels-Stensen-Kliniken gehören, kritisiert die Bundesregierung: Deren Krankenhaus-Planung sei völlig fehlgeleitet. Die Niels-Stensen-Geschäftsführung betont, die Menschen in der Region würden weiterhin gut medizinisch versorgt.

