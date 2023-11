Stand: 16.11.2023 09:15 Uhr Niedersächsische Heilbäder tagen in Bad Bentheim

In Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) beginnt am Donnerstag der Niedersächsische Bädertag des Heilbäderverbandes. Dort geht es unter anderem um die Frage, welche Auswirkungen die Krankenhausreform auf die Kurkliniken haben wird. Außerdem fordert der Verband jährlich 43 Millionen Euro vom Land Niedersachsen, damit die Kurorte und Heilbäder in ihre Infrastruktur investieren können. Der Heilbäderverband vertritt die Interessen von 38 Kurorten und Heilbädern in Niedersachsen, neben Bad Bentheim auch Bad Laer, Bad Essen, Bad Iburg und Bad Rothenfelde im Landkreis Osnabrück.

