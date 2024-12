Stand: 17.12.2024 15:18 Uhr Neuer Besucherrekord auf dem Weihnachtsmarkt in Lingen?

Der Weihnachtsmarkt in Lingen verzeichnet offenbar einen neuen Rekord an Besucherinnen und Besuchern. Wie der Veranstalter Wirtschaft und Tourismus Lingen GmbH mitteilte, haben vier Zählgeräte seit Ende November rund 800.000 Kontakte gemeldet. Das seien 100.000 Kontakte mehr als vor einem Jahr. Laut Veranstalter zählen die Geräte ausschließlich Kontakte: Besucherinnen und Besucher können den Angaben zufolge also doppelt gezählt werden, wenn sie mehrmals an den Geräten vorbeigehen. Gleichzeitig könnten aber auch Besucher auf den Weihnachtsmarkt gelangen, ohne dass sie an den Zählgeräten vorbei laufen müssen, so der Veranstalter. Geschäftsführer Jan Koormann sagte, der Weihnachtsmarkt habe sich zu einem Anziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Region entwickelt. Dieses Jahr seien auch deutlich mehr Gäste aus den Niederlanden gekommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten