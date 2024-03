Stand: 25.03.2024 11:36 Uhr Nacktbilder von Kindern gespeichert? 40-Jähriger vor Gericht

Ein 40-Jähriger aus Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) steht am Montag in Bad Iburg vor Gericht, weil er kinderpornografische Bilder besessen haben soll. Dabei geht es laut Anklage um Nacktaufnahmen von 14 Jahre alten Jungen, die auf seinem Computer gespeichert gewesen seien. Bei einer Verurteilung muss der einschlägig vorbestrafte Mann mit einer Freiheitsstrafe von ein bis fünf Jahren rechnen, so eine Sprecherin des Amtsgerichts Bad Iburg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.03.2024 | 08:30 Uhr