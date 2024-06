Stand: 05.06.2024 10:25 Uhr Nach frontalem Crash: Helm rettet Radfahrer in Bramsche das Leben

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Radler war von der Osnabrücker Straße kommend, ohne zu bremsen, in den Kreuzungsbereich zur Achmer Straße gefahren. Dabei hatte er offenbar einen Kleintransporter übersehen, so die Polizei. Der 71-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen, berichtete ein Zeuge der Polizei. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer beobachtete den Unfall und benötigte aufgrund des Schocks ebenfalls medizinische Betreuung. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht, während der Fahrer des Kleintransporters unverletzt blieb. Nach Einschätzung der Polizei hatte der Radfahrer großes Glück, weil er einen Helm getragen hat. Dieser habe ihm bei dem Aufprall vermutlich das Leben gerettet.

