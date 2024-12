Nach Vorwürfen gegen Ameos Klinikum: Politiker verlassen Beirat Stand: 16.12.2024 16:58 Uhr Nach Vorwürfen gegen das Ameos Klinikum Osnabrück haben zwei Landtagsabgeordnete ihren Rücktritt aus dem Beirat erklärt. Sie fordern das Ameos Klinikum zudem zum Handeln auf.

"Wir sind nicht bereit, weiterhin Mitglieder des Beirates des Ameos Klinikum Osnabrück zu sein und durch unsere Mitgliedschaft eine menschenunwürdige Unterbringung psychisch kranker Patientinnen und Patienten indirekt zu dulden", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Verena Kämmerling (CDU) und Frank Henning (SPD). Die Osnabrücker Landtagsabgeordneten begründeten in der Mitteilung ihren Schritt damit, dass sie im Beirat nicht ausreichend über die Situation im Klinikum informiert worden seien.

Politiker drohen Ameos mit Konsequenzen

Sie fordern das Ameos Klinikum Osnabrück auf, die Situation in der psychiatrischen Klinik so schnell wie möglich zu verbessern. "Gelingt dies nicht, muss auch über eine Kündigung der Zusammenarbeit seitens des Landes Niedersachsen nachgedacht werden", sagen Kämmerling und Henning. Auch Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) hatte dem Schweizer Konzern nach der Veröffentlichung des NDR-Berichts am Freitag mit weitreichenden Konsequenzen gedroht. Ameos setzt nach Angaben der Landtagsabgeordneten an ihren Standorten Beiräte ein, um sich unter anderem mit Politikern vor Ort zu vernetzen.

Vorwürfe: Hygienemängel und unzureichende Versorgung

Nach Recherchen des NDR gibt es mutmaßlich große Missstände im Ameos Klinikum Osnabrück. Die Vorwürfe reichen von Personalmangel über schlechte Hygiene bis hin zur mutmaßlichen Verwahrlosung von Patienten. Ameos weist die Vorwürfe zurück. Gleichzeitig lies der Konzern Fragen des NDR zum Beispiel zu Hygienemängeln und maroden Gebäuden unbeantwortet.

