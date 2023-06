Stand: 07.06.2023 16:25 Uhr Nach Schüssen auf Parteibüro ermittelt der Staatsschutz

Nachdem Unbekannte offenbar Schüsse auf ein Büro der Basisdemokratischen Partei Deutschland (Die Basis) in Osnabrück abgegeben haben, hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, kam es in der vergangenen Woche zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag zu Sachbeschädigungen am Schaufenster des Parteibüros der Kleinpartei und an einem nahe gelegenen Wohnhaus. An einem der Tatorte seien deformierte Teile von Projektilen gefunden und sichergestellt worden, so die Polizei. Die Ermittler suchen Zeugen. Die Partei war im Jahr 2020 im Zusammenhang mit dem Protest gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie entstanden.

