Stand: 13.09.2023 08:12 Uhr Nach Lkw-Brand auf der A30 bei Melle: Autobahn wieder frei

Auf der A30 bei Melle ist am Mittwochmorgen ein Lastkraftwagen in Brand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei. Die Bremsen des Lkws seien heiß gelaufen, hieß es. Durch Funkenflug hätten sich dann Reifen des Sattelzuges entzündet. Für die Löscharbeiten war die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Gesmold und Bissendorf (Landkreis Osnabrück) zeitweise gesperrt. Inzwischen ist der Brand gelöscht und die Fahrbahn wieder freigegeben. Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften vor Ort.

