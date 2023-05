Stand: 15.05.2023 20:30 Uhr Nach Brand in Lingen: 44-Jähriger wird obduziert

Der Tod eines 44-Jährigen in Lingen (Landkreis Emsland) gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Die Leiche des Mannes sollte am Montag obduziert werden. Ergebnisse dazu lagen bislang nicht vor. Der Tote war in der Nacht zu Donnerstag nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. Der 44-Jährige lag laut Polizei tot in seiner Wohnung. Die anderen Bewohner konnten sich ins Freie retten, mussten aber wegen der starken Rauchentwicklung vorübergehend bei Bekannten und Verwandten unterkommen. Unklar ist, warum das Feuer ausbrach und woran der Mann gestorben ist. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin.

Weitere Informationen 44-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Lingen Vier andere Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. (11.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.05.2023 | 08:30 Uhr