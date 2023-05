Stand: 11.05.2023 07:25 Uhr Lingen: Leiche bei Brand in Wohnhaus entdeckt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lingen (Landkreis Emsland) haben Rettungskräfte eine Leiche entdeckt. Der 44-jährige Mann hat dort nach Polizeiangaben gelebt. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag in seiner Wohnung ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Rauchmelder wurden andere Bewohner des Hauses auf den Brand aufmerksam und riefen den Notruf. Sie blieben unverletzt. Allerdings müssen sie sich nun eine andere Unterkunft suchen, weil das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Die Polizei schätzt den Schaden auf 60.000 Euro. Die Tatortgruppe der Polizei ermittelt die Gründe für den Brandausbruch.

