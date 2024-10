Stand: 21.10.2024 16:08 Uhr Nach Angriff in Osnabrück: Polizei setzt Pfefferspray ein

Vor einer Kneipe in der Osnabrücker Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein 19-Jähriger angegriffen worden. Laut einer Polizeisprecherin schlugen die Angreifer ihrem Opfer mehrfach in das Gesicht und flüchteten anschließend in Richtung Jakobstraße. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Fahndung wurden die Beamten auf zwei Männer aufmerksam. Einer von ihnen versuchte zu flüchten und rannte dabei einen Polizisten um. Der 32-jährige Beamte zog sich leichte Verletzungen zu und war anschließend nicht mehr dienstfähig. Weitere Polizisten fesselten den 20-jährigen Verdächtigen daraufhin und brachten ihn zur Dienststelle. Der Begleiter des Flüchtigen störte den Angaben zufolge den Einsatz und beleidigte die Polizisten.Die Beamten setzten nach mehreren Ansprachen und einem Platzverweis schließlich Pfefferspray gegen den Mann ein. Geprüft wird noch, ob die beiden Männer in Zusammenhang mit dem Angriff auf den 19-Jährigen stehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0541) 327-3103 oder -2115 bei der Polizei zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück