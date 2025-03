Stand: 27.03.2025 16:12 Uhr Mysteriöser Fall: Mann mit Kopfverletzung in Osnabrück aufgefunden

Nach einem mutmaßlichen Raub in Osnabrück sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Der Mann soll einen verletzten 33 Jahren alten Mann am Hauptbahnhof angetroffen und sich nach dessen Befinden erkundigt haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. "Dieser Zeuge ist für die Ermittlungen von besonderem Interesse", so die Beamten. Der 33-Jährige war den Angaben zufolge zuvor aus einem Bus gestiegen, er hatte laut Polizei eine Kopfverletzung und Prellungen. Wie der Mann zu seinen Verletzungen kam, sei unklar. Der 33-Jährige kann sich den Angaben zufolge nicht daran erinnern. Später bemerkte der Verletzte demnach, dass sein Fahrrad und seine Reisetasche - darin waren ein Tablet und ein Notebook - fehlten. Die Polizei geht von Raub aus. Beamte entdeckten die Tasche später ohne Inhalt. Der Vorfall soll in der Nacht zu vergangenem Samstag passiert sein. Der gesuchte Zeuge sowie Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0541) 3 27 32 03 bei der Polizei zu melden.

