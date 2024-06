Stand: 12.06.2024 09:08 Uhr Mutter des Lebensgefährten getötet? Prozess gegen Frau beginnt

Vor dem Landgericht Münster muss sich ab Mittwoch eine Frau aus Osnabrück wegen Mordes verantworten. Die 34-Jährige soll im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten die Mutter ihres Lebensgefährten getötet haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte sie an der Tür der 62-Jährigen geklingelt, sie geschlagen und ins Badezimmer gedrängt. Dort habe sie das Gesicht und den Körper der Frau mit Klebeband umwickelt, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Opfer erstickte schließlich. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Osnabrückerin dies getan hat, um die EC-Karte des Opfers an sich zu nehmen und damit Geld abzuheben. Tatsächlich habe die Beschuldigte die Geldkarte gestohlen. Allerdings schaffte sie es nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht, damit Geld abzuheben, weil sie die PIN nicht kannte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.06.2024 | 08:30 Uhr