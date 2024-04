62-Jährige mit Klebeband erstickt? Frau aus Osnabrück angeklagt Stand: 10.04.2024 12:30 Uhr Eine 34-Jährige aus Osnabrück soll im Dezember 2023 eine 62 Jahre alte Frau in Mettingen (Nordrhein-Westfalen) getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Münster hat nun Mord-Anklage gegen sie erhoben.

Bei dem Opfer soll es sich um die Mutter des Freundes der 34-Jährigen handeln. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Osnabrückerin am 18. Dezember 2023 in die Wohnung der 62-Jährigen gegangen sein, um an deren Bankkarte zu gelangen. Die 34-Jährige sei zum Tatzeitpunkt verschuldet und mittellos gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. In der Wohnung sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen gekommen. Daraufhin soll die 34-Jährige das Opfer mit Schlägen verletzt und anschließend Kopf und Oberkörper mit Klebeband umwickelt haben. Die 62-Jährige sei daraufhin erstickt.

Angeklagte scheitert an Automat mit Bankkarte des Opfers

Die Verdächtige hat im Anschluss laut Staatsanwaltschaft mehrfach vergeblich versucht, Geld mit der Bankkarte der 62-Jährigen abzuheben. Die Leiche der 62-Jährigen wurde einige Tage später von einer Nachbarin entdeckt. Daraufhin sei der Verdacht schnell auf die 34-Jährige gefallen, teilte die Polizei damals mit. Sie wurde am 22. Dezember in Osnabrück festgenommen und kurz darauf einem Haftrichter vorgeführt. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Über die Annahme der Anklage muss jetzt das Landgericht Münster entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.04.2024 | 13:30 Uhr