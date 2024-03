Stand: 27.03.2024 09:26 Uhr Motorradfahrer stürzt: 23-Jähriger tödlich verunglückt

Im Landkreis Osnabrück ist am Dienstagabend ein Mann aus Hasbergen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er auf der B51 in Richtung Diepholz unterwegs, als er gegen 17 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Osnabrück-Widukindland und Belm-Mitte offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte konnten den 23-Jährigen zunächst reanimieren und in ein Osnabrücker Krankenhaus bringen. Dort sei er kurz darauf gestorben. Die Bundesstraße blieb wegen des Unfalls noch bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt. Zunächst hatte die Polizei von der B65 gesprochen, diese Angaben später aber korrigiert. Die genaue Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch unklar, weitere Fahrzeuge oder Personen seien daran nicht beteiligt gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.03.2024 | 06:30 Uhr