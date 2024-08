Stand: 31.08.2024 09:04 Uhr Motorradfahrer bei Unfall in Herzlake lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist ein Motorradfahrer in Herzlake (Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus. Laut Polizei hatte die Autofahrerin beim Linksabbiegen an einer Kreuzung den Motorradfahrer übersehen. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag leicht verletzt. Auch sie kam in eine Klinik.

