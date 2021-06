Stand: 26.06.2021 10:31 Uhr Morgenland-Festival in Osnabrück: Prolog mit Konzerten

Das Morgenland-Festival Osnabrück vom 9. bis 17. Juli feiert seinen Auftakt bereits heute und morgen mit einem Prolog mit drei Konzertterminen im Theater Osnabrück. Im Juli stehen sechs Open-air-Konzerte und eine Lesung im Schlossinnenhof sowie eine Filmvorführung in der Lagerhalle auf dem Programm. Der Auftritt der Roma und Sinti Philharmoniker in der OsnabrückHalle wurde in den November verlegt. Festival-Leiter Michael Dreyer hat das Programm in den vergangenen Monaten immer wieder geändert, um den Corona bedingten Gegebenheiten gerecht zu werden: "Es war eine besondere Herausforderung, aber auch eine große Freude, diese erste und hoffentlich allerletzte 'Corona-Live-Edition' zu entwickeln. Wir werden in der Festival-Woche ausschließlich Musikerinnen und Musiker präsentieren, die aktuell in Deutschland leben und fast alle Konzerte finden Open-air statt".

