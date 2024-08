Mord an Ehefrau? Prozess gegen 50-Jährigen beginnt in Oldenburg Stand: 15.08.2024 06:30 Uhr In Damme soll ein 50-Jähriger seine Ehefrau heimtückisch ermordet haben. Laut Anklage wollte er sie dafür bestrafen, sich von ihm getrennt zu haben. Heute beginnt der Prozess vor dem Landgericht Oldenburg.

Angeklagt ist der Mann wegen Mordes. Im Februar 2024 soll er seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau an der Haustür ihrer neuen Adresse in Damme (Landkreis Vechta) aufgelauert haben. Dort griff er sie laut Anklage an und tötete sie mit mehreren Messerstichen. Nach Angaben der Polizei fanden Anwohnende die Frau auf der Straße und riefen Rettungskräfte. Die 41-Jährige starb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Angeklagter gerät in schweren Unfall auf der Flucht

Nach der Tat soll der Angeklagte mit seinem Pkw über die A1 Richtung Bremen geflohen sein, wo es zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Sein Auto fing daraufhin Feuer und zwei Ersthelfer zogen den bewusstlosen Fahrer aus dem brennenden Wrack. Wie die Feuerwehr mitteilte, zogen sie ihm auch die Kleidung aus, die ebenfalls schon in Flammen stand. Sie hätten dem Mann damit vermutlich das Leben gerettet, hieß es. Der schwer verletzte 50-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Inzwischen befindet sich der Mann in Untersuchungshaft, heißt es vom Landgericht Oldenburg.

Wollte er seine Ehefrau für die Trennung "bestrafen"?

Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte seine Frau dafür bestrafen wollte, dass sie sich von ihm getrennt hatte. Deswegen wird ihm heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Ihn erwartet eine lebenslange Haftstrafe.

Was bedeutet Femizid? Femizid bezeichnet im Kontext der internationalen Diskussion die vorsätzliche Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Femizide sind vor dem Hintergrund geschlechtsspezifischer Macht und Hierarchieverhältnisse zu sehen und werden besonders häufig durch männliche Partner oder Ex-Partner verübt. Weiter gefasste Definitionen beziehen alle Ermordungen von Frauen oder Mädchen mit ein, oder umfassen auch Tötungen von Frauen und Mädchen durch Familienmitglieder und im Kontext sexualisierter Gewalt. Der Begriff "Femicide" kommt aus dem Englischen und wurde 1976 von der Soziologin Diane Russel geprägt.

Verbrechen gegen eine Frau - weil sie eine Frau ist

In diesem Fall könnte es sich um einen Femizid handeln. Mehr als 100 Frauen sterben jedes Jahr in Deutschland durch die Hand ihrer Partner oder Ex-Partner - die Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. In den vergangenen Jahren sind Femizide in Deutschland ein größer werdendes Thema in der Öffentlichkeit und Gesellschaft. Das BKA wertet Gewalt in Partnerschaften in Deutschland seit 2015 statistisch aus.

