Ex-Partnerin getötet? Haftbefehl gegen 49-Jährigen nach Unfall auf A1 Stand: 21.02.2024 08:16 Uhr Ein 49-Jähriger, der am Freitagmorgen auf der A1 aus seinem brennenden Auto gerettet worden war, ist festgenommen worden und liegt bewacht im Krankenhaus. Er soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getötet haben.

Am Montag hat ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Mord-Verdachts gegen den Mann erlassen. Sobald er transportfähig sei, werde er in ein Gefängnis verlegt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg dem NDR Niedersachsen. Dort solle er auch befragt werden.

41-Jährige stirbt auf Straße in Damme

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten Anwohnende die Einsatzkräfte am Freitag gegen 6.10 Uhr in eine Wohnsiedlung in Damme (Landkreis Vechta) gerufen. Dort lag die Frau auf der Straße. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb die 41-Jährige noch vor Ort an ihren Verletzungen. Der tatverdächtige 49-Jährige aus dem Landkreis Cloppenburg und die Frau waren nach Angaben der Polizeisprecherin verheiratet, lebten aber nicht mehr zusammen.

A1: Ersthelfer ziehen Mann aus brennendem Auto

Wie die Polizei dem NDR Niedersachsen zuvor bestätigt hatte, handelt es sich bei dem Verdächtigen um den Autofahrer, der am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der A1 bei Wildeshausen schwer verunglückt war. Er war in einem Baustellenbereich mit verengten Fahrstreifen und Tempolimit auf einen Lastwagen aufgefahren. Das Auto fing daraufhin sofort Feuer. Zwei Ersthelfer hätten den bewusstlosen Fahrer aus dem brennenden Wrack gezogen und ihm die Kleidung ausgezogen, die ebenfalls schon in Flammen stand, teilte die Feuerwehr mit. Sie hätten dem Mann damit vermutlich das Leben gerettet, hieß es. Der schwer verletzte 49-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.02.2024 | 13:30 Uhr