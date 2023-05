Stand: 03.05.2023 09:09 Uhr Mobiler Stadtgarten: Osnabrück macht die Innenstadt grüner

In der Osnabrücker Innenstadt werden in dieser Woche auf Parkplätzen vier sogenannte Mobile Stadtgärten aufgebaut. Sie sind aus Metall in hellem Grün und eine Mischung aus Bank und Beet. Bis Mitte Mai werden sie bepflanzt. Damit wird es vier Parkplätze weniger geben, denn die Stadtgärten bleiben bis Oktober stehen. Danach sollen die Parkplätze entsiegelt und bepflanzt werden. Die Metallkonstruktion wandert im nächsten Jahr auf einen anderen Parkplatz. Mit dieser Aktion sollen das Klima in der Stadt verbessert und durch mehr Grün auch die Aufenthaltsqualität für Passanten gesteigert werden, wie die Stadt mitteilte. Das Projekt kostet rund 200.000 Euro und wird aus dem EU-Programm "Perspektive Innenstadt" gefördert.

Weitere Informationen Mehr als Shopping - Von der Transformation unserer Innenstädte Der Online-Handel stellt den stationären Einzelhandel infrage. Die Stadtzentren müssen sich verändern - aber wie? mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.05.2023 | 13:30 Uhr