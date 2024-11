Stand: 29.11.2024 09:07 Uhr Mit Lichtern gegen Rechtsextremismus: Bramsche setzt Zeichen

Rund 100 Menschen haben am Donnerstagabend in Bramsche (Landkreis Osnabrück) an einer Lichterdemonstration teilgenommen. Mit der Aktion sollte nach Angaben der Veranstaltenden ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt und Demokratie gesetzt werden. Organisiert wurde die Demonstration vom Bündnis "Demokratie leben!" in Zusammenarbeit mit den "Omas gegen Rechts" und dem Jugendparlament. Auch Bürgermeister Heiner Pahlmann (SPD) unterstützte die Aktion. Er lobte das besondere Engagement in Bramsche. Mit Kerzen, Laternen und Lichterketten zogen die Teilnehmenden durch die Stadt. In Redebeiträgen äußerten sie ihre Sorge über Rechtsextremismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit sowie den Wunsch nach mehr Miteinander und Toleranz. Der Demonstrationszug endete mit Musikbeiträgen des Jugendparlaments vor dem Bahnhof.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.11.2024 | 08:30 Uhr