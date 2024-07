Stand: 22.07.2024 08:28 Uhr "Miserabel": Nordwestbahn kritisiert Deutsche Bahn scharf

Die Nordwestbahn mit Sitz in Osnabrück hat die Baustellen-Kommunikation der Deutschen Bahn als "miserabel" kritisiert. Laut Nordwestbahn gibt es das Problem schon länger, aber ein konkreter Fall sei nun Anlass für die offene Kritik in einer Pressemitteilung vom Freitag. In einer Mitteilung der Deutschen Bahn würden Bauarbeiten für verschiedene Strecken in Nordrhein-Westfalen ab Mitte Juli angekündigt. Betroffen sein könnte auch die Nordwestbahn-Strecke Osnabrück-Bielefeld, so ein Sprecher des privaten Bahn-Unternehmens - aber nähere Infos darüber, wo und wann konkret gebaut werde, gebe es nicht. Die Deutsche Bahn entgegnete, dass es für konkretere Vorabinformationen zu viele Baustellen gebe. Sie verweist darauf, dass Fahrgäste sich tagesaktuell in der Fahrplanauskunft informieren könnten.

